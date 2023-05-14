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У Дніпрі чоловік випадково вистрілив шокером в свого друга

Сьогодні 13:10
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Товариш випадково вдарив електрошокером свого друга.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік випадково вистрілив шокером в свого друга

Зазвичай, електрошокери використовують як засіб самозахисту. Попри простоту у використанні, це досить небезпечний прилад, яким можна випадково травмуватися, якщо не дотримуватися правил техніки безпеки. 

Нещодавно до Новокодацької підстанції екстреної меддопомоги надійшов виклик від чоловіка, який випадково вистрілив електрошокером в свого друга. Про цей інцидент розповів медик Влад Боднюк. 

Приїхавши на виклик, медики швидкої побачили 35-річного чоловіка, який був без свідомості. Як розповів друг потерпілого, він “випробував” електрошокер та своєму товариші, після чого той знепритомнів. 

Під час огляду медики знайшли на шкірі грудної клітини чоловіка характерні сліди електродів від шокеру. 

Після надання екстреної медичної допомоги постраждалому (інсуфляція зволоженим киснем, інфузійна та медикаментозна підтримка, з постійним ЕКГ-моніторуванням), пацієнт прийшов до свідомості, параметри гемодинаміки стабільні, – пише медик.
 
Потерпілий категорично відмовився від поїздки до лікарні, запевнивши лікарів, що з ним все гаразд.
 
Памʼятаємо: використання цих приладів – тільки у разі самозахисту, а не за для розваги – це є запорукою вашої безпеки та оточуючих, – зазнають медики. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік випадково вистрілив шокером в свого другаУкраїнська

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