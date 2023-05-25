В Днепре мужчина пытался застрелить гостя из охотничьего ружья

23 мая около 23:30 в одной из квартир на проспекте Дмитрия Яворницкого произошел странный инцидент: 51-летний мужчина пытался застрелить гостя из охотничьего ружья.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин и выстрелил в 31-летнего знакомого. Потерпевший получил травмы и обратился в местную больницу.

Правоохранители задержали злоумышленника. У него изъяли ружье и патроны к нему.

24 мая следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

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