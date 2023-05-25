У Дніпрі чоловік намагався застрелити гостя з мисливської рушниці

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Як з’ясували правоохоронці, між чоловіками виникла сварка, під час якої господар і вистрелив у знайомого. Потерпілий отримав травми та звернувся до місцевої лікарні.
Правоохоронці затримали зловмисника. У нього вилучили рушницю та патрони до неї.
24 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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