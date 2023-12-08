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В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто

Сегодня 11:54
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Автовор попал в ДТП на чужом авто.

Новости Днепра про В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто

Как рассказали в областной полиции, в Илларионово Синельниковского района у местного жителя украли автомобиль. Мужчина рассказал правоохранителям, что утром 6 декабря пришел в гараж, где стояла машина, и увидел сорванный замок. Внутри помещение было пусто.

Неизвестный похитил автомобиль ночью, ворвавшись в гараж, расположенный на территории частного домовладения. Как оказалось позже, Honda accord украл 20-летний мужчина, ранее имевший судимости за подобные преступления.

Ночью 6 декабря он повредил замок гаража и угнал автомобиль. На украденной машине уехал в Днепр, где попал в ДТП. С угонщиком все хорошо, он не травмировался, а вот автомобиль нуждается в ремонте.

7 декабря следователи Синельниковского РУП сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток.

Максимальное наказание за совершенное преступление – до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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