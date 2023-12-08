У Дніпрі чоловік потрапив у ДТП на вкраденому авто

Автокрадій втрапив у ДТП на чужому авто.

Як розповіли в обласній поліції, у Іларіонове Синельниківського району в місцевого мешканця вкрали автівку. Чоловік розповів правоохоронцям, що зранку 6 грудня прийшов до гаража, де стояла машина, і побачив зірваний замок. Всередині приміщення було пусто.

Невідомий викрав автівку вночі, вдершись в гараж, розташований на території приватного домоволодіння. Як виявилося пізніше, Honda accord поцупив 20-річний чоловік, який раніше мав судимості за схожі злочини.

Вночі 6 грудня він пошкодив замок гаража та викрав автівку. На вкраденій машині поїхав до Дніпра, де потрапив у ДТП. З викрадачем все добре, він не травмувався, а ось автомобіль потребує ремонту.

7 грудня слідчі Синельниківського РУП повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

Максимальне покарання за вчинений злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

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