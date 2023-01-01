В Днепре мужчина подпалил квартиру: во время пожара чуть не погибли два кота

В Днепре пожарные спасли двух котиков.

Как рассказали днепровские чрезвычайники, на улице 20-летия Победы в Самарском районе города горела квартира. Приехав на вызов, пожарные установили, что огонь начался в помещении на последнем 5-м этаже.

Из помещения до приезда пожарных успел выбежать владелец, однако внутри остались его домашние любимцы. Чрезвычайники нашли в задымленной квартире двух котиков, эвакуировали их на улицу и отпоили водой. Сейчас с пушистиками все хорошо.

Предварительно известно, что это был поджог. До пожара в квартире находились двое мужчин, между которыми возникла ссора, сообщает Информатор. Один из них во время конфликта поджег квартиру.

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