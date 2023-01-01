У Дніпрі чоловік підпалив квартиру: під час пожежі ледь не загинули двоє котів

У Дніпрі вогнеборці врятували двох котиків.

Як розповіли дніпровські надзвичайники, на вулиці 20-річчя Перемоги у Самарському районі міста горіла квартира. Приїхавши на виклик, вогнеборці встановили, що вогонь почався у помешканні на останньому 5-ому поверсі.

З приміщення до приїзду вогнеборців встиг вибігти власник, проте всередині залишилися його домашні улюбленці. Надзвичайники знайшли в задимленій квартирі двох котів, евакуювали їх на вулицю та відпоїли водою. Зараз з пухнастиками все гаразд.

Попередньо відомо, що це був підпал. До пожежі в квартирі знаходилося двоє чоловіків між якими виникла сварка, повідомляє Інформатор. Один із них під час конфлікту підпалив помешкання.

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