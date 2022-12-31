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Сили ППО збили 12 із понад 20 російських крилатих ракет, — Залужний

Сьогодні 16:38
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Сьогодні, 31 грудня, росіяни вирішили "привітати" нас з Новим роком черговим ракетним ударом.
Новости Днепра про Сили ППО збили 12 із понад 20 російських крилатих ракет, — Залужний

Наслідки ракетного терору в Києві.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, противник запустив по Україні більше 20 крилатих ракет.

Сили і засоби нашої протиповітряної оборони знищили 12 ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.

Тримаймося! Нас не зламати! Перемога буде за нами! – зазначив Валерій Залужний.

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Новости Днепра про Сили ППО збили 12 із понад 20 російських крилатих ракет, — ЗалужнийУкраїнська

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