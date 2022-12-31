Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полону

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку, – написав Єрмак.
Він зазначив, що серед тих, хто повернувся з полону – 2 бійці ЗСУ, 15 з ТрО, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. Серед них 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдат.
У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей, – наголосив Єрмак.
Також з полону повернули відомого песика з «Азовсталі», якого кадиров намагався забрати собі.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 31 грудня, росіяни вирішили "привітати" нас з Новим роком…
Зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Російські окупанти ніяк не вгамуються.
У Дніпрі поки що не будуть підвищувати тарифи за водопостачання…