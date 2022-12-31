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  • Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полону

Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полону

Сьогодні 17:54
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Сьогодні відбувся черговий великий обмін - 140 українських військових повертаються додому з полону.

Новости Днепра про Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полону

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку, – написав Єрмак.

Він зазначив, що серед тих, хто повернувся з полону – 2 бійці ЗСУ, 15 з ТрО, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. Серед них 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдат.

У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей, – наголосив Єрмак.

Новости Днепра про Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полону

Також з полону повернули відомого песика з «Азовсталі», якого кадиров намагався забрати собі. 

Новости Днепра про Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полону

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Новости Днепра про Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полонуУкраїнська Новости Днепра про Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полонуРусский

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