Черговий великий обмін: 140 українських військових повертаються додому з полону

Сьогодні відбувся черговий великий обмін - 140 українських військових повертаються додому з полону.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку, – написав Єрмак.

Він зазначив, що серед тих, хто повернувся з полону – 2 бійці ЗСУ, 15 з ТрО, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. Серед них 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдат.

У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей, – наголосив Єрмак.

Також з полону повернули відомого песика з «Азовсталі», якого кадиров намагався забрати собі.

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