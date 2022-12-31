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Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Сьогодні 19:27
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Сьогодні, 31 грудня, Дніпро затянуло туманом.

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Ми вирішили сфотографувати для вас туманне місто.

Видимість на дорогах вдень була поганою, а зараз – і поготів.

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Тому водії та пішоходи будьте обережні!

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Цього року природа нас вирішила здивувати: замість снігу – густий туман. 

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Але є в цьому щось таємниче та неймовірно привабливе. 

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Неймовірно гарний Дніпро! 

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Зазначимо, якщо плануєте сьогодні йти в гості, то пам’ятайте про комендантську годину: у Дніпрі вона дії з опівночі і до 5 години ранку. Також врахуйте, що автобусні маршрути сьогодні працюють до 20:00! 

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