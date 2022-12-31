Як виглядає Дніпро під покровом туману (ФОТО)

Ми вирішили сфотографувати для вас туманне місто.
Видимість на дорогах вдень була поганою, а зараз – і поготів.
Тому водії та пішоходи будьте обережні!
Цього року природа нас вирішила здивувати: замість снігу – густий туман.
Але є в цьому щось таємниче та неймовірно привабливе.
Неймовірно гарний Дніпро!
Зазначимо, якщо плануєте сьогодні йти в гості, то пам’ятайте про комендантську годину: у Дніпрі вона дії з опівночі і до 5 години ранку. Також врахуйте, що автобусні маршрути сьогодні працюють до 20:00!
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Александра Лучка
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