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  • В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально

В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально

Сегодня 16:42
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В Днепре произошло жуткое убийство.

Новости Днепра про В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально

Об этом сообщили в полиции Днепра.

Убийство произошло 24 июля у гаражей в Соборном районе Днепра. Как выяснили правоохранители, между 63-летним мужчиной и его знакомым возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый семь раз ударил своего собеседника в грудь и спину.

К сожалению, потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него нож.

25 июля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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