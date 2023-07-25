В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально

Об этом сообщили в полиции Днепра.
Убийство произошло 24 июля у гаражей в Соборном районе Днепра. Как выяснили правоохранители, между 63-летним мужчиной и его знакомым возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый семь раз ударил своего собеседника в грудь и спину.
К сожалению, потерпевший от полученных травм скончался на месте.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него нож.
25 июля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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