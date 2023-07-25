У Дніпрі чоловік 7 разів вдарив свого друга в спину: потерпілий помер моментально

Про це повідомили в поліції Дніпра.
Убивство сталося 24 липня біля гаражів у Соборному районі Дніпра. Як з’ясували правооохоронці, між 63-річним чоловіком та його знайомим виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний сім разів вдарив свого співрозмовника в груди та спину.
На жаль, потерпілий від отриманих травм помер на місці.
Згодом правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього ніж.
25 липня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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