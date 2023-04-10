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В Днепре мужчина 20 лет прожил без паспорта

Сегодня 12:37
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Мужчина прожил в Днепре более 20 лет без документов.

Новости Днепра про В Днепре мужчина 20 лет прожил без паспорта

Об этом случае рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.

По словам работников миграционной службы, мужчина прожил без документов около 20 лет. Дело в том, что он лишился своего паспорта гражданина СССР образца 1974 года, обмен которых завершился еще в январе 2005 года. Таким образом, он остался без документов и так и не получил гражданство Украины.

69-летний мужчина обратился к миграционникам в июне прошлого года с просьбой решить этот вопрос.

Более полугода сотрудники отдела ДМС работали над тем, чтобы мужчину признали лицом без гражданства. С таким статусом он наконец сможет легально жить на территории Украины, правда, пока без гражданства и паспорта, но будет иметь доступ к базовым услугам.

Новости Днепра про В Днепре мужчина 20 лет прожил без паспорта

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