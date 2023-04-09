В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

Об этом сообщила Екатерина Черныш.
Волонтеры вывязали гигантский шерстяной плед, состоящий из 150 маленьких пледиков. Размеры тканевого великана 16 на 11 метров, а вес 96 килограммов. В его изготовлении приняли участие более тысячи вязальщиц из разных уголков Украины.
Волонтерский центр, организовавший эту акцию, назвал свое изделие «1000 сердец». Плед-великан разложили на площади и позвали представителей Национального реестра рекордов Украины, зафиксировавших этот рекорд.
Теперь гигантский плед собираются разобрать и продать по частям. Деньги, которые за это выручат, хотять передать на помощь ранорожденным младенцам из Кривого Рога.
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