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В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

Сегодня 17:23
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В Кривом Роге установили рекорд Украины.

Новости Днепра про В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

Об этом сообщила Екатерина Черныш.

Волонтеры вывязали гигантский шерстяной плед, состоящий из 150 маленьких пледиков. Размеры тканевого великана 16 на 11 метров, а вес 96 килограммов. В его изготовлении приняли участие более тысячи вязальщиц из разных уголков Украины.

Волонтерский центр, организовавший эту акцию, назвал свое изделие «1000 сердец». Плед-великан разложили на площади и позвали представителей Национального реестра рекордов Украины, зафиксировавших этот рекорд.

Теперь гигантский плед собираются разобрать и продать по частям. Деньги, которые за это выручат, хотять передать на помощь ранорожденным младенцам из Кривого Рога.

Новости Днепра про В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

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Новости Днепра про В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)Русский

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