Отключение света в Днепре: где не будет электроэнергии 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы на сетях. Из-за этого будет отсутствовать электроэнергия по нескольким адресам.

Где не будет света:

ул. Титова, 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;

пр. Александра Поля, 104, 104А, 106, 106А, 108, 110.

Электроэнергия будет отсутствовать с 8:00 до 17:00.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграм канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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