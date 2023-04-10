Отключение света в Днепре: где не будет электроэнергии 10 апреля

Электроэнергия будет отсутствовать с 8:00 до 17:00.
Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграм канале предприятия – https://t.me/cek_info.
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