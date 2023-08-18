В Днепре могут продавать токсичные авокадо с кадмием: как уберечься

На прилавках магазинов Днепра могут продавать токсичные авокадо.

В Госпотребслужбе в Днепропетровской области предупредили о партии токсичных авокадо, которые в Украину импортировали из Польши, а вырастили в Перу.

Так, специалисты Госпотребслужбы получили предупреждение о вероятном наличии на рынке Днепропетровской области авокадо, в которых содержится большое количество кадмия.

Производитель – Agro San Jacinto S.A.C.

Экспортер из Польши – RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl.

Получатель в Украине — ООО Вподобайка, г. Одесса, 65009.

Специалисты просят операторов рынка изъять из обращения опасную партию авокадо.

Какую опасность несет кадмий

Кадмий – тяжелый металл, избыток которого приводит к поражению легких и проблемам других проблем со здоровьем. Поскольку он не позволяет усвоение железа, это впоследствии приводит к анемии и нарушению работы предстательной железы.

Однако такие тяжелые последствия влечет только значительное количество кадмия в организме человека.

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