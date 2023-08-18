У Дніпрі можуть продавати токсичні авокадо з кадмієм: як уберегтися

На прилавках магазинів Дніпра можуть продавати токсичні авокадо.

У Держспоживслужбі в Дніпропетровській області попередили про партію токсичних авокадо, які до України імпортували з Польщі, а виростили в Перу.

Так, фахівці Держспоживслужби отримали попередження про ймовірну наявність на ринку Дніпропетровщини авокадо, в яких міститься велика кількість кадмію.

Виробник – Agro San Jacinto S.A.C.

Експортер з Польщі – RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl.

Отримувач в Україні – ТОВ Вподобайка, м. Одеса, 65009.

Фахівці просять операторів ринку вилучити з обігу небезпечну партію авокадо.

Яку небезпеку несе кадмій

Кадмій – важкий метал, надлишок якого призводить до ураження легень та проблем інших проблем зі здоров’ям. Позаяк він не уможливлює засвоєння заліза, що призводить до анемії та порушення роботи передміхурової залози.

Проте такі тяжкі наслідки спричиняє тільки значна кількість кадмію в організмі людини.

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