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  • В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько

В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько

Сегодня 13:47
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В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов.

Новости Днепра про В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько

Об этом напомнили в департаменте экологической политики Днепровского городского совета.

Отмечается, что собирать, продавать или покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу, — запрещено законодательством. В частности речь идет обо всех видах сон-травы, подснежнике обыкновенном, тюльпане дубравном, подснежнике сибирском, горицвете весеннем, первоцвете мелком, шафране.

Новости Днепра про В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько

Важно помнить, что сохранение первоцветов зависит от сознательного отношения к проблеме каждого из нас. Если в Днепре обнаруживают незаконную продажу первоцветов, выписывают протокол о правонарушении, — отметили в департаменте.

По решению комиссии при исполкоме горсовета составляется сумма штрафа:

  • от 510 до 1700 грн — за незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира;
  • от 1700 грн до 3655 грн — за растения, занесенные в Красную книгу Украины и собранные на заповедных территориях.

Также в департаменте экологической политики призывают горожан сообщать о фактах нелегальной торговли:

  • в КП «Днепровские активы» по номеру +38 067 418 27 07;
  • на Единую горячую линию Днепра: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12 (звонки — бесплатные).

Новости Днепра про В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело.

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Новости Днепра про В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколькоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколькоРусский

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