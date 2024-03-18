В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько

Об этом напомнили в департаменте экологической политики Днепровского городского совета.
Отмечается, что собирать, продавать или покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу, — запрещено законодательством. В частности речь идет обо всех видах сон-травы, подснежнике обыкновенном, тюльпане дубравном, подснежнике сибирском, горицвете весеннем, первоцвете мелком, шафране.
Важно помнить, что сохранение первоцветов зависит от сознательного отношения к проблеме каждого из нас. Если в Днепре обнаруживают незаконную продажу первоцветов, выписывают протокол о правонарушении, — отметили в департаменте.
По решению комиссии при исполкоме горсовета составляется сумма штрафа:
Также в департаменте экологической политики призывают горожан сообщать о фактах нелегальной торговли:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело.
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