В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько

Важно помнить, что сохранение первоцветов зависит от сознательного отношения к проблеме каждого из нас. Если в Днепре обнаруживают незаконную продажу первоцветов, выписывают протокол о правонарушении, — отметили в департаменте.

Отмечается, что собирать, продавать или покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу, — запрещено законодательством. В частности речь идет обо всех видах сон-травы, подснежнике обыкновенном, тюльпане дубравном, подснежнике сибирском, горицвете весеннем, первоцвете мелком, шафране.

В Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов.

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