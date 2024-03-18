У Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів: на скільки

У Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів.

Про це нагадали у департаменті екологічної політики Дніпровської міської ради.

Зазначається, що збирати, продавати або купувати першоцвіти, занесені до Червоної книги, — заборонено законодавством. Зокрема йдеться про всі види сон-трави, підсніжник звичайний, тюльпан дібровний, проліску сибірську, горицвіт весняний, первоцвіт дрібний, шафран сітчастий.

Важливо пам’ятати, що збереження першоцвітів залежить від свідомого ставлення до проблеми кожного з нас. Якщо у Дніпрі виявляють незаконний продаж першоцвітів, виписують протокол про правопорушення, – зазначили у департаменті.

За рішенням комісії при виконкомі міськради складається сума штрафу:

від 510 до 1700 грн — за незаконне придбання, збут і розповсюдження обʼєктів рослинного світу;

— за незаконне придбання, збут і розповсюдження обʼєктів рослинного світу; від 1700 грн до 3655 грн — за рослини, занесені до Червоної книги України й зібрані на заповідних територіях.

Також у департаменті екологічної політики закликають містян повідомляти про факти нелегальної торгівлі:

у КП «Дніпровські активи» за номером +38 067 418 27 07;

на Єдину гарячу лінію Дніпра: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12 (дзвінки — безкоштовні).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рибалок можуть оштрафувати на 3,5 тис. грн: у чому річ.

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