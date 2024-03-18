У Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів: на скільки

Про це нагадали у департаменті екологічної політики Дніпровської міської ради.
Зазначається, що збирати, продавати або купувати першоцвіти, занесені до Червоної книги, — заборонено законодавством. Зокрема йдеться про всі види сон-трави, підсніжник звичайний, тюльпан дібровний, проліску сибірську, горицвіт весняний, первоцвіт дрібний, шафран сітчастий.
Важливо пам’ятати, що збереження першоцвітів залежить від свідомого ставлення до проблеми кожного з нас. Якщо у Дніпрі виявляють незаконний продаж першоцвітів, виписують протокол про правопорушення, – зазначили у департаменті.
За рішенням комісії при виконкомі міськради складається сума штрафу:
Також у департаменті екологічної політики закликають містян повідомляти про факти нелегальної торгівлі:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рибалок можуть оштрафувати на 3,5 тис. грн: у чому річ.
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