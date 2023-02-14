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В Днепре метро вернулось к привычному графику движения поездов

Сегодня 14:07
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В Днепре сменился график работы метро.

Новости Днепра про В Днепре метро вернулось к привычному графику движения поездов

Как сообщили в Днепровском метрополитене, с 14 февраля изменилось расписание движения поездов.

На линию в межпиковые часы добавили еще один поезд. По сути график вернулся к режиму, который был до введения ограничений из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Посмотреть актуальный график можно ЗДЕСЬ. Работает метро с 5:35 до 23:00, а как укрытие – круглосуточно.

Напомним, в Днепре уже несколько дней не выключают свет по графикам плановых отключений, а департамент транспорта отменил технические рейсы. Теперь трамваи и троллейбусы курсируют как обычно.

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