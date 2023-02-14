Без обмежень у часі: як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт

Сьогодні, 14 лютого, електротранспорт Дніпра працюватиме у штатному режимі без обмежень у часі за оперативним розкладом.

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.

Працюють такі маршрути:

тролейбусні: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кільце «А», кільце «Б». Усього 100 одиниць рухомого складу;

трамвайні: № 1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Усього 106 одиниць рухомого складу.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 206 одиниць рухомого складу.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 735 автобусів (із них 147 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не будуть вимикати світло, але є нюанс.

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