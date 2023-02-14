Без обмежень у часі: як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.
Працюють такі маршрути:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 206 одиниць рухомого складу.
Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 735 автобусів (із них 147 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не будуть вимикати світло, але є нюанс.
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