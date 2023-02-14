На ГРВІ і коронавірус за тиждень захворіли 10 тисяч мешканців Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 10 038 людей, із них третина — діти віком до 17 років.

Серед захворілих є ті, в кого лікарі підозрюють коронавірус.

Про це повідомляється на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.

Такий показник захворюваності нижчий епідемічного порогу на 45%

Загалом за тиждень в області до стаціонару потрапили майже пів-тисячі людей, із них 174 дитини.

Порівняно з попереднім тижнем це менше майже на 4,3%%, а серед дітей – на 6,4%.

Від початку епідемічного сезону на Дніпропетровщині від грипу щепили понад 12 тисяч людей

Зокрема, вакцинацію пройшли понад 3 тисячі медиків.

Станом на початок січня 2023 року на Дніпропетровщині вакцини від коронавірусу зробили 60% дорослих.

Загалом у регіоні вже зробили понад 3,2 млн щеплень від COVID-19.

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