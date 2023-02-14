ОРВИ и коронавирусом за неделю заболели 10 тысяч жителей Днепропетровщины

В Днепропетровской области за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 10 038 человек, из них треть — дети до 17 лет.

Среди заболевших есть те, у кого врачи подозревают коронавирус.

Об этом сообщается на сайте областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Такой показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 45%.

Всего за неделю в области в стационар попали почти пол-тысячи человек, из них 174 ребенка.

По сравнению с предыдущей неделей это меньше почти на 4,3%, а среди детей – на 6,4%.

С начала эпидемического сезона на Днепропетровщине от гриппа привились более 12 тысяч человек

В частности, вакцинацию прошли более 3 тысяч медиков.

По состоянию на начало января 2023 в Днепропетровской области вакцины от коронавируса сделали 60% взрослых.

Всего в регионе уже сделали более 3,2 млн. прививок от COVID-19.

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