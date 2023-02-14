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У Дніпрі метро повернулося до звичного графіку руху потягів

Сьогодні 14:07
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У Дніпрі змінився графік роботи метро.

Новости Днепра про У Дніпрі метро повернулося до звичного графіку руху потягів

Як повідомили в Дніпровському метрополітені, з 14 лютого змінився розклад руху поїздів. 

На лінію у міжпікові години додали ще один потяг. По суті, графік повернувся до режиму, який був до введення обмежень через складну ситуацію в енергосистемі.

Подивитися актуальний графік можна ТУТ. Працює метро з 5:35 до 23:00, а як укриття – цілодобово. 

Нагадаємо, у Дніпрі вже декілька днів не вимикають світло за графіками планових відключень, а департамент транспорту скасував технічні рейси. Тепер трамваї та тролейбуси курсують як зазвичай. 

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Новости Днепра про У Дніпрі метро повернулося до звичного графіку руху потягівУкраїнська

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