Криворожские спортсмены получили три награды на соревнованиях по кикбоксингу

12-го февраля в городе Карловац, что в Хорватии завершился Кубок Европы по кикбоксингу WAKO. Приняли участие в соревнованиях и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №2.

Об этом говорится на странице Исполнительного комитета Ингулецкой районной в городе Кривом Роге совета.

Криворожские спортсмены завоевали три медали.



Станислав Винничук в весовой категории до 54 килограммов в разделе К-1 (15-16 лет) получил золото.

В этой же весовой категории, но в разделе лоу-кик (17-18 лет) Назарий Винниченко тоже занял первое место на пьедестале.



Серебро получила Александра Птухова (17-18 лет), выступив в разделе К-1 в весовой категории до 56 килограммов.

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