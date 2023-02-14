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Криворожские спортсмены получили три награды на соревнованиях по кикбоксингу

Сегодня 07:15
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12-го февраля в городе Карловац, что в Хорватии завершился Кубок Европы по кикбоксингу WAKO. Приняли участие в соревнованиях и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №2.

Новости Днепра про Криворожские спортсмены получили три награды на соревнованиях по кикбоксингу

Об этом говорится на странице Исполнительного комитета Ингулецкой районной в городе Кривом Роге совета.

Криворожские спортсмены завоевали три медали.

Станислав Винничук в весовой категории до 54 килограммов в разделе К-1 (15-16 лет) получил золото.

В этой же весовой категории, но в разделе лоу-кик (17-18 лет) Назарий Винниченко тоже занял первое место на пьедестале.

Серебро получила Александра Птухова (17-18 лет), выступив в разделе К-1 в весовой категории до 56 килограммов.

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