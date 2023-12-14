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В Днепре маршрутки, трамваи и троллейбусы могут «опаздывать»

Сегодня 12:16
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Учитывайте это во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре маршрутки, трамваи и троллейбусы могут

Сегодня, 14 декабря, в Днепре из-за ухудшения погодных условий и гололедицы маршрутки, трамваи и троллейбусы могут «опаздывать», то есть курсировать с большими интервалами.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

В связи с ухудшением погодных условий и появлением гололедицы на дорогах города, что провоцирует увеличение ДТП, ожидается увеличение интервалов движения автобусного и электротранспорта, – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные службы посыпают дорожное покрытие, но из-за интенсивности движения транспорта сделать это быстро невозможно.

Напомним, ранее мы писали, что из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение.

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