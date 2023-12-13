Как долго жители Днепра и области будут получать громкие уведомления от ОВА

13 декабря жители Днепра и области четырежды вдрогнули от громкого звука на своих телефонах. Это были уведомления от областной администрации о начале воздушной тревоги и отбое.
Как позже объяснил глава ОВА Сергей Лысак, экстренные сообщения от ГСЧС с сегодняшнего дня получают жители региона. Это необходимо, потому что из-за хакерской атаки на «Киевстар» не во всех общинах области есть возможность включить сирену.
Мы не можем пренебрегать безопасностью людей. Поэтому приняли решение о дублирующих уведомлениях. — сообщил глава Днепрова Лысак.
Скорее всего, сообщения будут дублировать на телефоны жителей области, пока окончательно не наладят уличную систему оповещения. Также на улицах могут ездить патрульные и извещать о тревоге из-за громкоговорителей, об этом ранее предупреждали правоохранители.
Мы НЕ рекомендуем выключать уведомления, но если они вам сильно надоедают, тогда их можно отключить.
Владельцам андроидов необходимо зайти в Настройки, затем выбрать пункт Безопасность и экстренные ситуации и отключить Беспроводные экстренные оповещения. Тогда вы перестанете слышать этот адский звук.
Владельцам айфонов нужно зайти в Настройки, выбрать раздел Уведомления и отключить Экстренные оповести.
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