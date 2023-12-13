На Днепропетровщине медики «скорой» принимали роды у женщины, которая не знала, что у нее двойня

9 декабря на линию «103» поступил вызов о вторых родах у 30-летней женщины в Каменском.
Когда медики прибыли по указанному адресу, они сразу же приступили к принятию родов. Но, как выяснилось, женщина была беременна двойней – она об этом не знала, потому что не стояла на учете.
Об этом рассказала руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Роды прошли без осложнений, у женщины родились два здоровых, доношенных мальчика. Маму и младенцев доставили в роддом.
Желаем семье здоровья и мира!
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