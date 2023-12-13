На Днепропетровщине медики «скорой» принимали роды у женщины, которая не знала, что у нее двойня

У женщины родились два здоровых мальчика!

9 декабря на линию «103» поступил вызов о вторых родах у 30-летней женщины в Каменском.

Когда медики прибыли по указанному адресу, они сразу же приступили к принятию родов. Но, как выяснилось, женщина была беременна двойней – она об этом не знала, потому что не стояла на учете.

Об этом рассказала руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Роды прошли без осложнений, у женщины родились два здоровых, доношенных мальчика. Маму и младенцев доставили в роддом.

Желаем семье здоровья и мира!

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