Сьогодні, 14 грудня, у Дніпрі через погіршення погодних умов та ожеледицю маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть “запізнюватися”, тобто курсувати з більшими інтервалами.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
У зв’язку з погіршенням погодних умов та появою ожеледиці на дорогах міста, що провокує збільшення ДТП на автошляхах, очікується збільшення інтервалів руху автобусного та електротранспорту, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що комунальні служби працюють над обробкою дорожнього покриття, але через інтенсивність руху транспорту зробити це швидко неможливо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух.
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