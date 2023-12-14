У Дніпрі маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть “запізнюватися” - Днепр Инфо
У Дніпрі маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть “запізнюватися”
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Сегодня 12:16

Враховуйте це під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть

Сьогодні, 14 грудня, у Дніпрі через погіршення погодних умов та ожеледицю маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть “запізнюватися”, тобто курсувати з більшими інтервалами.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

У зв’язку з погіршенням погодних умов та появою ожеледиці на дорогах міста, що провокує збільшення ДТП на автошляхах, очікується збільшення інтервалів руху автобусного та електротранспорту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальні служби працюють над обробкою дорожнього покриття, але через інтенсивність руху транспорту зробити це швидко неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух.

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Новости Днепра про У Дніпрі маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть Українська

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