Для Днепра и области объявили срочное штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие сутки.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине объявлено на 14 декабря. В частности, ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные осадки; в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.
В Днепре ожидается сильный ветер – до 20 м/с. Ночью возможен снег, постепенно переростающий в дождь. Температура воздуха с -3 сегодня ночью достигнет +7 завтра днем.
По крайней мере, такой прогноз озвучили синоптики.
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