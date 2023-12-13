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Для Днепра и области объявили срочное штормовое предупреждение

Сегодня 22:03
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В Днепре снова объявили штормовое предупреждение.

Новости Днепра про Для Днепра и области объявили срочное штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие сутки.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине объявлено на 14 декабря. В частности, ночью в Карпатах и ​​Закарпатье, днем ​​в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные осадки; в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.

В Днепре ожидается сильный ветер – до 20 м/с. Ночью возможен снег, постепенно переростающий в дождь. Температура воздуха с -3 сегодня ночью достигнет +7 завтра днем.

По крайней мере, такой прогноз озвучили синоптики.

Новости Днепра про Для Днепра и области объявили срочное штормовое предупреждение

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