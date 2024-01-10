В Днепре копы выбивали деньги из криптовалютников

В Днепре будут судить копов, которые выбивали деньги из криптовалютщиков.

Завершилось расследование по делу трех полицейских из Днепра, подозреваемых в превышении власти. Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, правоохранители выбивали деньги у криптовалютников, запугивали людей и проводили незаконные обыски.

Речь идет о трех полицейских Днепровского районного управления полиции области. Обвиняемые провели ряд незаконных обысков у местных жителей, занимавшихся операциями с криптовалютой.

В частности, один из потерпевших отдал правоохранителям 9 тысяч долларов США, после того, как они незаконно его задержали и угрожали уголовной ответственностью за его бизнес с криптовалютой.

У другого потерпевшего, применив физическую силу, требовали криптовалюту. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перечислил 5 тыс. долл. США. Во время обысков у копов нашли банковские карты, блокноты с черновыми записями, флешки и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Досудебное расследование осуществляли следователи Территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтава. Теперь копов ждет суд, который изберет для них соответствующее наказание.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: