В Днепре копы выбивали деньги из криптовалютников

Завершилось расследование по делу трех полицейских из Днепра, подозреваемых в превышении власти. Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, правоохранители выбивали деньги у криптовалютников, запугивали людей и проводили незаконные обыски.
Речь идет о трех полицейских Днепровского районного управления полиции области. Обвиняемые провели ряд незаконных обысков у местных жителей, занимавшихся операциями с криптовалютой.
В частности, один из потерпевших отдал правоохранителям 9 тысяч долларов США, после того, как они незаконно его задержали и угрожали уголовной ответственностью за его бизнес с криптовалютой.
У другого потерпевшего, применив физическую силу, требовали криптовалюту. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перечислил 5 тыс. долл. США. Во время обысков у копов нашли банковские карты, блокноты с черновыми записями, флешки и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Досудебное расследование осуществляли следователи Территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтава. Теперь копов ждет суд, который изберет для них соответствующее наказание.
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