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У Дніпрі копи вибивали гроші з криптовалютників

Сьогодні 13:47
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У Дніпрі судитимуть копів, які вибивали гроші з криптовалютників.

Новости Днепра про У Дніпрі копи вибивали гроші з криптовалютників

Завершилося розслідування у справі трьох поліцейських із Дніпра, який підозрюють у перевищенні влади. Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, правоохоронці вибивали гроші у криптовалютників, залякували людей та проводили незаконні обшуки. 

Мова йде про трьох поліціянтів Дніпровського районного управління поліції області. Обвинувачені провели ряд незаконних обшуків у місцевих мешканців, які займались операціями з криптовалютою.

Зокрема, один із потерпілих віддав правоохоронцям 9 тисяч доларів США, після того, як вони незаконного його затримали та погрожували кримінальною відповідальністю за його бізнес з криптовалютою. 

В іншого потерпілого, застосувавши фізичну силу, вимагали криптовалюту. Побоюючись за своє життя, чоловік перерахував 5 тис дол США. Під час обшуків у копів знайшли банківські картки, блокноти з чорновими записами, флешки та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава. Тепер на копів чекає суд, який обере для них відповідне покарання. 

Новости Днепра про У Дніпрі копи вибивали гроші з криптовалютників

 

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Новости Днепра про У Дніпрі копи вибивали гроші з криптовалютниківУкраїнська

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