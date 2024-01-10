У Дніпрі копи вибивали гроші з криптовалютників

У Дніпрі судитимуть копів, які вибивали гроші з криптовалютників.

Завершилося розслідування у справі трьох поліцейських із Дніпра, який підозрюють у перевищенні влади. Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, правоохоронці вибивали гроші у криптовалютників, залякували людей та проводили незаконні обшуки.

Мова йде про трьох поліціянтів Дніпровського районного управління поліції області. Обвинувачені провели ряд незаконних обшуків у місцевих мешканців, які займались операціями з криптовалютою.

Зокрема, один із потерпілих віддав правоохоронцям 9 тисяч доларів США, після того, як вони незаконного його затримали та погрожували кримінальною відповідальністю за його бізнес з криптовалютою.

В іншого потерпілого, застосувавши фізичну силу, вимагали криптовалюту. Побоюючись за своє життя, чоловік перерахував 5 тис дол США. Під час обшуків у копів знайшли банківські картки, блокноти з чорновими записами, флешки та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава. Тепер на копів чекає суд, який обере для них відповідне покарання.

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