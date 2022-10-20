В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе

В Днепре работала ботоферма, распространявшая вражескую пропаганду в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.

Известно, что через подконтрольную ботоферму создали около 10 тысяч фейковых аккаунтов, распространявших российскую пропаганду. Для регистрации использовали сим-карты украинских, российских и европейских операторов.

Организацией занималась днепрянка, ранее работавшая в IT. После начала полномасштабной войны ее завербовали агенты ФСБ. За свою деятельность она получала деньги из РФ.

Через эти каналы ботоферма распространяла пророссийские нарративы и разгоняла призывы к захвату государственной власти в Украине.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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