В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.
Известно, что через подконтрольную ботоферму создали около 10 тысяч фейковых аккаунтов, распространявших российскую пропаганду. Для регистрации использовали сим-карты украинских, российских и европейских операторов.
Организацией занималась днепрянка, ранее работавшая в IT. После начала полномасштабной войны ее завербовали агенты ФСБ. За свою деятельность она получала деньги из РФ.
Через эти каналы ботоферма распространяла пророссийские нарративы и разгоняла призывы к захвату государственной власти в Украине.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
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