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  • В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

Сегодня 12:41
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В историческом квартале Днепра – на улице Паторжинского ведется активная подготовка к строительству новых ЖК и бизнес-центров. Часть старинных домов, расположенная на улице будет органично «вплетена» между новыми высотками, а часть из них подлежит сносу.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что будет на месте дома, который хотят снести и как выглядит сейчас сам дом.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

Так, старинное трехэтажное здание в середине улицы уже готовятся сносить – людей отселили, а в самом доме уже кое-где пропали окна, двери и содраны обои.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

Здание было возведено более 100 лет назад. Это был один из доходных домов, таких на улице, носившей в то время название Нагорная было очень много. На нижнем этаже находилась кухня и столовая для прислуги, два верхних – сдавались в аренду. Тут было несколько отдельных квартир.

После Второй мировой войны фасад дома был изменен – появились небольшие пристройки в виде балкона, а сам дом из красного кирпича поменял цвет фасада на более спокойный серый в результате ремонта. В доме было несколько квартир, а первый этаж сдавался в аренду.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

Дом находится не в лучшем состоянии – аварийные балконы видно невооруженным глазом, а если всмотреться внимательнее в состояние квартир, то видно, что в некоторых уже осыпался потолок.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

В одной из квартир на втором этаже дома можно увидеть хороший ремонт – обшивку потолка и обои еще не успели содрать со стен.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

О том, что дом планируется к сносу стало известно в 2021 году. Сейчас одна часть дома еще цела – тут не выбиты стекла, целые рамы, а на крыше можно даже увидеть ТВ-антенну.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

На его месте будет современный жилой комплекс под названием West Hill, он будет занимать целый перекресток.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

Дом на Паторжинского как раз находится на перекрестке. Дома по соседству уже снесены.

Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

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фото проекта дома BuilDnepr

 

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Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)Русский

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