В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

В историческом квартале Днепра – на улице Паторжинского ведется активная подготовка к строительству новых ЖК и бизнес-центров. Часть старинных домов, расположенная на улице будет органично «вплетена» между новыми высотками, а часть из них подлежит сносу.

Журналисты dnepr.info узнали, что будет на месте дома, который хотят снести и как выглядит сейчас сам дом.

Так, старинное трехэтажное здание в середине улицы уже готовятся сносить – людей отселили, а в самом доме уже кое-где пропали окна, двери и содраны обои.

Здание было возведено более 100 лет назад. Это был один из доходных домов, таких на улице, носившей в то время название Нагорная было очень много. На нижнем этаже находилась кухня и столовая для прислуги, два верхних – сдавались в аренду. Тут было несколько отдельных квартир.

После Второй мировой войны фасад дома был изменен – появились небольшие пристройки в виде балкона, а сам дом из красного кирпича поменял цвет фасада на более спокойный серый в результате ремонта. В доме было несколько квартир, а первый этаж сдавался в аренду.

Дом находится не в лучшем состоянии – аварийные балконы видно невооруженным глазом, а если всмотреться внимательнее в состояние квартир, то видно, что в некоторых уже осыпался потолок.

В одной из квартир на втором этаже дома можно увидеть хороший ремонт – обшивку потолка и обои еще не успели содрать со стен.

О том, что дом планируется к сносу стало известно в 2021 году. Сейчас одна часть дома еще цела – тут не выбиты стекла, целые рамы, а на крыше можно даже увидеть ТВ-антенну.

На его месте будет современный жилой комплекс под названием West Hill, он будет занимать целый перекресток.

Дом на Паторжинского как раз находится на перекрестке. Дома по соседству уже снесены.

фото проекта дома BuilDnepr

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