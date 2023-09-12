Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте

Сегодня 12:44
просмотров

Одна из первых церквей в Днепре появилась в 1798 году. Она была деревянная и находилась на краю города. Построена была на территории фабрики для ее сотрудников, много лет была заброшена. Позже на ее месте появился каменный храм, который некоторое время был складом и был разрушен во время оккупации Днепра.

Новости Днепра про Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте

Одна из самых старых церквей в городе находилась неподалеку от нынешнего вокзала. Тогда это была территория фабрики, а сама церковь была построена из дерева и внешне напоминала сарай.

Нынешняя Старомостовая площадь в Днепре – место, где ранее находилась старинная деревянная церковь. Построили ее в 1798 году. Она находилась на территории Екатеринославской казенной суконной фабрики на месте одного из сараев производства. Внешне она очень на него походила. Храм был назван в честь Покровы Пресвятой Богородицы. Планировалось, что церковь будет временная, а на ее месте потом возведут каменную. Строилась она для работников предприятия. Но простояв на территории фабрики 30 лет церковь прекратила свою работу – суконная фабрика закрылась и попасть на ее территорию стало невозможно.

В 1860-х годах неподалеку от старой деревянной церкви началось строительство каменного храма, оплатил строительство – торговец лесом купец новиков. К тому времени Покровская площадь была одним из самых оживленных и популярных мест в городе. Территорию церкви оградили забором. Рядом разместили несколько хозяйственных помещений для работников храма.

Храм был возведен в кратчайшие сроки, а деревянную заброшенную церковь решили не разрушать, а перенести в пригород – в село Мануйловка, сегодня это место неподалеку от жилмассива Солнечный.

Новости Днепра про Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте

В 1920-х годах каменную церковь использовали как склад, а во время Второй мировой войны она была разрушена. Что стало с деревянной церковью – неизвестно. Скорее всего она также была разрушена.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его местеУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его местеРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев
Новости Днепра
Сегодня 11:00
В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев

В Днепре запланированы изменения в работе общественного транспорта.

В Днепре неизвестные угрожали подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах: что известно
Новости Днепра
Сегодня 08:35
В Днепре неизвестные угрожали подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах: что известно

"Минеры" не успокаиваются...

В Днепре изготовили сладкого Винни-Пуха (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 08:05
В Днепре изготовили сладкого Винни-Пуха (ФОТО)

Хотели бы попробовать?

В Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:15
В Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Последние новости

На Днепропетровщине 37-летний внук убил свою бабушку из-за денег
На Днепропетровщине 37-летний внук убил свою бабушку из-за денег

В Кривом Роге судили мужчину, который убил свою бабушку.

Сегодня 11:45
5
просмотров
В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев
В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев

В Днепре запланированы изменения в работе общественного транспорта.

Сегодня 11:00
13
просмотров
Днепропетровщина в лидерах по количеству вакансий: кого ищут чаще всего
Днепропетровщина в лидерах по количеству вакансий: кого ищут чаще всего

Днепропетровск в лидерах по количеству новых вакансий.

Сегодня 10:27
4
просмотров
Набирайте ванны: в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды
Набирайте ванны: в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды

Запасы лучше сделать!

Сегодня 09:06
15
просмотров
В Днепре неизвестные угрожали подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах: что известно
В Днепре неизвестные угрожали подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах: что известно

"Минеры" не успокаиваются...

Сегодня 08:35
5
просмотров
В Днепре изготовили сладкого Винни-Пуха (ФОТО)
В Днепре изготовили сладкого Винни-Пуха (ФОТО)

Хотели бы попробовать?

Сегодня 08:05
8
просмотров
В Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса
В Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:15
8
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: пошли гулять и пропали
На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: пошли гулять и пропали

Нужна ваша помощь!

Сегодня 06:45
11
просмотров
Погода на 12 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 12 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной: где именно и когда
В Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной: где именно и когда

Сузят проезжую часть Сичеславской Набережной.

Вчера 22:02
13
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх