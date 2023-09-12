Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте

Одна из первых церквей в Днепре появилась в 1798 году. Она была деревянная и находилась на краю города. Построена была на территории фабрики для ее сотрудников, много лет была заброшена. Позже на ее месте появился каменный храм, который некоторое время был складом и был разрушен во время оккупации Днепра.

Одна из самых старых церквей в городе находилась неподалеку от нынешнего вокзала. Тогда это была территория фабрики, а сама церковь была построена из дерева и внешне напоминала сарай.

Нынешняя Старомостовая площадь в Днепре – место, где ранее находилась старинная деревянная церковь. Построили ее в 1798 году. Она находилась на территории Екатеринославской казенной суконной фабрики на месте одного из сараев производства. Внешне она очень на него походила. Храм был назван в честь Покровы Пресвятой Богородицы. Планировалось, что церковь будет временная, а на ее месте потом возведут каменную. Строилась она для работников предприятия. Но простояв на территории фабрики 30 лет церковь прекратила свою работу – суконная фабрика закрылась и попасть на ее территорию стало невозможно.

В 1860-х годах неподалеку от старой деревянной церкви началось строительство каменного храма, оплатил строительство – торговец лесом купец новиков. К тому времени Покровская площадь была одним из самых оживленных и популярных мест в городе. Территорию церкви оградили забором. Рядом разместили несколько хозяйственных помещений для работников храма.

Храм был возведен в кратчайшие сроки, а деревянную заброшенную церковь решили не разрушать, а перенести в пригород – в село Мануйловка, сегодня это место неподалеку от жилмассива Солнечный.

В 1920-х годах каменную церковь использовали как склад, а во время Второй мировой войны она была разрушена. Что стало с деревянной церковью – неизвестно. Скорее всего она также была разрушена.

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