ТОП-5 преобразившихся локаций в Днепре: терраса с шезлонгами и «волнистое» освещение

Днепр меняется каждый день. Но часто увидеть эти изменения и эволюцию улиц города можно только сравнив старые и новые фото одних и тех же мест. За последние несколько лет в Днепре различные улицы и зеленые зоны пережили реконструкцию и теперь выглядят значительно лучше, чем раньше.

Журналисты dnepr.info решили сравнить, как улицы выглядели раньше и как они выглядят теперь.

Один из первых бульваров

Екатеринославский бульвар был открыт в 2004 году. До этого это была улица, где ездили автомобили, а вокруг дороги стояли старинные дома 1880-х годов постройки. Вместо домов-коммуналок на бульваре открылись магазины, кафе, рестораны, появилась аллея из фонтанов, каменные лавочки и вечерняя подсветка. Летом на бульваре работает система уличного охлаждения.

Екатеринославский бульвар – часть улицы Исполкомовской. В начале века тут было возведено здание городской управы. Оно существует и до сегодняшнего дня, в помещении находится художественный колледж.

Место встреч

Летом 2020 года в Днепре началась реконструкция улицы Яворницкого. Обновленную зону открыли уже в ноябре. С тех пор улица стала не проездной и превратилась в инклюзивное пешеходное пространство. Здесь есть различные террасы со стульями, столами, качелями, шезлонгами словом все, что нужно для отдыха в городской среде.

Также тут установили питьевые фонтанчики, было высажено около 100 деревьев и более 6 тыс кустов.

Самая яркая улица

Также осенью 2020 года в Днепре после реконструкции была открыта улица Короленко. Часть ее стала не проездной. Тут появились лавочки, фонтаны с подсветкой, были высажены платаны. На улице между зданиями повесили фонари, которые во время работы создают необычное «волнистое» освещение.

Помимо этого, на улице установлены трехфункциональные светильники, которые проецируют на асфальт узоры в виде музыкальных нот, микрофонов, силуэта балерины, палитры художника.

Реабилитация парка

Парк Зеленый гай – один из самых старых в Днепре. Ранее это была просто лесистая местность в Фабричной балке, где горожане устраивали различные гуляния и пикники. Парком территория стала называться только в 1950-х годах, когда зеленую зону стали обустраивать. Но с момента создания парка и до 2015 года парк не реконструировали и ходить по нему было опасно и страшно, поскольку дорожками и лестницами в парке никто не занимался, они быстро пришли в упадок и с каждым годом все сильнее разрушались. Прохожие бывали тут не часто, территория была пустынной, плохо освещаемой.

В 2018 году была реконструирована часть парка на 15 га. Тут появились велоспуск, пандусы, ступени, ровные дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, беседки для пикника. В 2021 году собирались реконструировать вторую часть парка, но пока ремонт перенесли на неопределенный срок.

Место обитания птиц

Строить яхт-клуб «Сич» в Днепре начали более 15 лет назад. Ранее на его месте были болота с порослью кустарников и грунтовая дорога. Сейчас все изменилось. Тут много мощеных дорожек, зелени, посетители могут увидеть различных птиц – от уток до павлинов и лебедей. Также есть нутрии, ондатры и прочая живность. На берегу реки растут туи и можжевельники. В яхт-клубе есть своя набережная, соединенная мостиком с косой гребного канала. В теплое время года для детей тут установлены аттракционы.

На территории клуба есть гидропарк, бассейн, парусная школа и несколько причалов. Строительство клуба продолжается.

фото: открытые источники

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