У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

В історичному кварталі Дніпра – на вулиці Паторжинського ведеться активна підготовка до будівництва нових ЖК та бізнес-центрів. Частина старовинних будинків, розташована на вулиці, буде органічно «вплетена» між новими висотками, а частина з них підлягає знесенню.

Журналісти dnepr.info дізналися, що буде на місці будинку, який хочуть знести і як зараз виглядає сам будинок.

Так, старовинну триповерхову будівлю в середині вулиці вже готуються зносити – людей відселили, а в самому будинку вже подекуди зникли вікна, двері та здерли шпалери.

Будівлю було зведено понад 100 років тому. Це був один із прибуткових будинків, таких на вулиці, що носила на той час назву Нагірна було дуже багато. На нижньому поверсі знаходилася кухня та їдальня для прислуги, два верхні – здавались в оренду. Тут було кілька окремих квартир.

Після Другої світової війни фасад будинку був змінений – з’явилися невеликі прибудови у вигляді балкона, а сам будинок з червоної цеглини змінив колір фасаду на спокійніший сірий в результаті ремонту. У будинку було кілька квартир, а перший поверх здавався у найм.

Будинок знаходиться не в кращому стані – аварійні балкони видно неозброєним оком, а якщо подивитись уважніше, то у деяких квартирах видно, як почала обсипатися стеля.

В одній із квартир на другому поверсі будинку можна побачити гарний ремонт – обшивку стелі та шпалери ще не встигли здерти зі стін.

Про те, що будинок планується до знесення, стало відомо в 2021 році. Зараз одна частина будинку ще ціла – тут не вибиті шибки, цілі рами, а на даху можна навіть побачити ТВ-антену.

На його місці буде сучасний житловий комплекс під назвою West Hill і займатиме все перехрестя.

Будинок на Паторжинського якраз знаходиться на перехресті. Будинки по сусідству вже знесено і там розпочалось будівництво.

фото проєкту будинку BuilDnepr

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