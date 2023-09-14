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  • У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

Сьогодні 12:41
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В історичному кварталі Дніпра – на вулиці Паторжинського ведеться активна підготовка до будівництва нових ЖК та бізнес-центрів. Частина старовинних будинків, розташована на вулиці, буде органічно «вплетена» між новими висотками, а частина з них підлягає знесенню.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, що буде на місці будинку, який хочуть знести і як зараз виглядає сам будинок.

Так, старовинну триповерхову будівлю в середині вулиці вже готуються зносити – людей відселили, а в самому будинку вже подекуди зникли вікна, двері та здерли шпалери.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

Будівлю було зведено понад 100 років тому. Це був один із прибуткових будинків, таких на вулиці, що носила на той час назву Нагірна було дуже багато. На нижньому поверсі знаходилася кухня та їдальня для прислуги, два верхні – здавались в оренду. Тут було кілька окремих квартир.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

Після Другої світової війни фасад будинку був змінений – з’явилися невеликі прибудови у вигляді балкона, а сам будинок з червоної цеглини змінив колір фасаду на спокійніший сірий в результаті ремонту. У будинку було кілька квартир, а перший поверх здавався у найм.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

Будинок знаходиться не в кращому стані – аварійні балкони видно неозброєним оком, а якщо подивитись уважніше, то у деяких квартирах видно, як  почала обсипатися стеля.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

В одній із квартир на другому поверсі будинку можна побачити гарний ремонт – обшивку стелі та шпалери ще не встигли здерти зі стін.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

Про те, що будинок планується до знесення, стало відомо в 2021 році. Зараз одна частина будинку ще ціла – тут не вибиті шибки, цілі рами, а на даху можна навіть побачити ТВ-антену.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

На його місці буде сучасний житловий комплекс під назвою West Hill і займатиме все перехрестя.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

Будинок на Паторжинського якраз знаходиться на перехресті. Будинки по сусідству вже знесено і там розпочалось будівництво.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)

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фото проєкту будинку BuilDnepr

 

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Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі хочуть знести черговий старовинний будинок: що буде на його місці (ФОТО)Русский

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