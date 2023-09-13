Ходы под домом и звон монет в пустой комнате: тайная история дома на Вернадского в Днепре (ФОТО)

Старинные здания Днепра таят в себе много тайн и городских легенд. Правда ли все то, что о них рассказывают – сказать сложно, документального подтверждения этим легендам нет.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю одного из домов по улице Вернадского в Днепре.

Одна из самых старинных улиц Днепра – Новодворянская, сегодня названа в честь академика Владимира Вернадского. Еще до строительства города в этом районе находилась казацкая слобода Половица. Населяли ее преимущественно казаки, зимой ходили к реке удить рыбу, летом – занимались выращиванием овощей и фруктов на своих участках. Поселение было небольшим, домов было очень мало. Неподалеку в своем имении проживал казак Лазарь Глоба. Согласно местным легендам, именно казаками была разработана система подземных ходов под слободой. Они могли, не привлекая лишнего внимания перемещаться в имение Глобы и обратно, а также прятали под землей свои ценности.

Согласно местной легенде, позже ходами казаков пользовались местные масоны. На улице до сих пор сохранился один их старинных домов, возведенных в XIX веке. Согласно местным легендам, он был построен банкиром, который проживал в соседнем доме. Место было выбрано не просто так, поскольку именно там был вход в подземелье. Здание было возведено исключительно для нужд масонов. Тут они собирались для совещаний, а также хранили свои деньги в подземелье здания. Якобы под зданием находился подземный ход, с помощью которого можно было как пройти к парку Шевченко, так и спуститься в нижнюю часть города, к тогдашней гостинице «Пальмира» — еще одному месту сбора масонов.

Также местная легенда гласит о том, что в 1900-х годах тут произошла трагедия. Один из сторонников ордена решил, что остальные участники ложи масонов не будут против, если он возьмет себе немного денег из тайника и проник ночью в подземелье. Деньги он не смог украсть, так как ручки сундука были смазаны сильнодействующим ядом. Сделано это было для того, чтобы лишний раз обезопасить деньги от воров. Хранитель денег открывал его только в специальных перчатках из толстой кожи. Никто из членов масонской ложи не знал об этой дополнительной защите. Утром горе-вора нашли мертвым на ступеньках дома. При нем обнаружили украденные деньги. С тех пор, жители соседних домов говорили, что ночью, при выключенном свете периодически видят в доме темный силуэт, который держит в руках свечу. Некоторые даже поговаривают, что проходя ночью мимо дома можно услышать звон червонцев, которые украл один из масонов. Поговаривают также, что, когда масоны поняли, что в городе будет революция, они засыпали подземный ход, там же оставили и деньги считая, что смогут потом вернуться за ними.

Но скорее всего это просто очередная городская легенда, ведь документальных подтверждений всего случившегося нет.

Сейчас часть здания сдается в аренду.

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