В Днепре ГСЧС-ники из горящей квартиры спасли бабушку: не могла самостоятельно передвигаться

Сегодня, 3 ноября, в 12:52 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажке на Слобожанском проспекте.

На место оперативно прибыли спасатели. Они выяснили, что возгорание возникло в квартире, расположенной на последнем этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные с помощью специального инструмента открыли дверь и попали в задымленное жилье. Во время проведения разведки ГСЧС-ники обнаружили 71-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели вынесли бабушку из горящей квартиры на свежий воздух и передали медикам. Пенсионерку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и ожоги тела.

Пожар локализовали в 13:40 и ликвидировали в 13:52. Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 3 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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