У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони з’ясували, що займання виникло у квартирі, розташованій на останньому поверсі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогнеборці за допомогою спеціального інструмента відчинили двері та потрапили до задимленої оселі. Під час проведення розвідки ДСНС-ники виявили 71-річну жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Рятувальники винесли бабусю з палаючої квартири на свіже повітря та передали медикам. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння та опіки тіла.
Пожежу локалізували о 13:40 та ліквідували о 13:52. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 3 кв. м.
До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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