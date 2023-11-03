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  • У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися

У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися

Сьогодні 15:23
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Сьогодні, 3 листопада, о 12:52 на лінію «101» повідомили про пожежу у п'ятиповерхівці на Слобожанському проспекті.

Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони з’ясували, що займання виникло у квартирі, розташованій на останньому поверсі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнеборці за допомогою спеціального інструмента відчинили двері та потрапили до задимленої оселі. Під час проведення розвідки ДСНС-ники виявили 71-річну жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Рятувальники винесли бабусю з палаючої квартири на свіже повітря та передали медикам. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння та опіки тіла.

Пожежу локалізували о 13:40 та ліквідували о 13:52. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 3 кв. м.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватисяУкраїнська

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