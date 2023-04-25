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В Днепре грабители разбили магазин и скрылись от полиции

Сегодня 16:04
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В Днепре патрульные задержали грабителей, которые утром разбили магазин.

Новости Днепра про В Днепре грабители разбили магазин и скрылись от полиции

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Во вторник, 25 апреля, около шести часов утра, на спецлинию 102 поступил вызов об ограблении.

В одном из магазинов в Новокодакском районе Днепра сработала сигнализация. Грабители разбили окна в помещении, но узнав, что магазин под охраной — скрылись с места происшествия.

Инспекторы патрульной полиции узнали приметы злоумышленников и марку авто. Через несколько минут они нашли транспортное средство. Внутри сидели двое грабителей.

Рядом с местом инцидента стоял второй автомобиль, водитель которого, увидев полицию, резко тронулся с места происшествия и уехал. Патрульные направились за ним, потому что мужчина мог быть причастен к краже. Водитель не отреагировал на просьбу остановиться.

На одной улице частного сектора водитель пробил колесо и остановился, а затем скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. На место происшествия инспекторы вызвали следователей. Все вещи, обнаруженные в авто во время поверхностных проверок, изъяли следователи. Двое задержанных были доставлены в отделение полиции.

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