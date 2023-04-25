У Дніпрі грабіжники розтрощили крамницю та втекли від поліції

У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які зранку розтрощили крамницю.

Про це повідомили в патрульній поліції.

У вівторок, 25 квітня, близько шостої години ранку, на спецлінію 102 надійшов виклик про пограбування.

В одній із крамниць в Новокодацькому районі Дніпра спрацювала сигналізація. Грабіжники розтрощили вікна магазину, але дізнавшись, що магазин під охороною – втекли з місця події.

Інспектори патрульної поліції дізналися прикмети зловмисників та марку авто. За декілька хвилин вони знайшли транспортний засіб. Усередині сиділо двоє грабіжників.

Поруч з місцем інциденту стояло друге авто, водій якого, побачивши поліцію, різко рушив з місця події та поїхав геть. Патрульні попрямували за ним, бо чоловік міг бути причетним до крадіжки. Кермувальник не відреагував на прохання зупинитися.

На одній вулиць приватного сектору водій пробив колесо і зупинився, а потім втік з місця події у невідомому напрямку. На місце події інспектори викликали слідчих. Усі речі, виявлені в авто під час поверхневих перевірок вилучили слідчі. Двох затриманих доставили до відділку поліції.

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