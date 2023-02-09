В Днепре горел двухэтажный дом: 10 спасателей тушили пожар

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что возгорание возникло в подвальном помещении. Была угроза распространения пожара на первый этаж дома.
Возгорание локализовали в 06:21 и ликвидировали в 06:40. Огонь успел уничтожить вещи домашнего обихода и повредить внутреннюю отделку стен подвального помещения на общей площади 30 кв. м.
К счастью, люди не пострадали.
К месту вызова привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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