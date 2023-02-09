В Днепре горел двухэтажный дом: 10 спасателей тушили пожар

Сегодня, 9 февраля, в 05:10 на линию «101» сообщили, что на улице Владимира Пилипенко горит двухэтажный жилой дом.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что возгорание возникло в подвальном помещении. Была угроза распространения пожара на первый этаж дома.

Возгорание локализовали в 06:21 и ликвидировали в 06:40. Огонь успел уничтожить вещи домашнего обихода и повредить внутреннюю отделку стен подвального помещения на общей площади 30 кв. м.

К счастью, люди не пострадали.

К месту вызова привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: