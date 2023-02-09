У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники встановили, що займання виникло в підвальному приміщенні. Існувала загроза поширення пожежі на перший поверх будинку.
Займання локалізували о 06:21 та ліквідували о 06:40. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку та пошкодити внутрішнє оздоблення стін підвального приміщення на загальній площі 30 кв. м.
На щастя, люди не постраждали.
До місця виклику залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
7 лютого на посаду очільника Дніпропетровської ОВА було призначено Сергія…
10 квітня 2022 року рф атакувала ракетами аеропорт у Дніпрі.
Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення…
Вранці 9-го лютого на вулиці Бикова Саксаганського району Кривого Рогу…