У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу

Сьогодні, 9 лютого, о 05:10 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Володимира Пилипенка горить двоповерховий житловий будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло в підвальному приміщенні. Існувала загроза поширення пожежі на перший поверх будинку.

Займання локалізували о 06:21 та ліквідували о 06:40. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку та пошкодити внутрішнє оздоблення стін підвального приміщення на загальній площі 30 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

До місця виклику залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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