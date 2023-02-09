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У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу

Сьогодні 12:50
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Сьогодні, 9 лютого, о 05:10 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Володимира Пилипенка горить двоповерховий житловий будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло в підвальному приміщенні. Існувала загроза поширення пожежі на перший поверх будинку.

Займання локалізували о 06:21 та ліквідували о 06:40. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку та пошкодити внутрішнє оздоблення стін підвального приміщення на загальній площі 30 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

До місця виклику залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу

Новости Днепра про У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу

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Новости Днепра про У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежуУкраїнська

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