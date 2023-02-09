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Спасательница из Днепра рассказала о своем лечении в Германии: «Ад каждый день»

Сегодня 10:37
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10 апреля 2022 года россия атаковала ракетами аэропорт в Днепре.

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Когда на месте попадания работали спасатели, россияне нанесли повторный удар. К сожалению, пострадали шесть сотрудников ГСЧС. Пресс-офицер Евгения Дудка получила самые тяжелые ранения, днепровские медики буквально вытащили ее из того света. Впоследствии спасательницу отправили на лечение в Германию – в клинику «Шарите». Там он находится уже седьмой месяц.

Евгения написала на своей странице в Фейсбук, что прошла все круги ада в этом медучреждении. И при этом нормального лечения так и не получила.

Когда мне говорили, что в Германии меня спасут, я не думала, что ради выживания в лучшей клинике мне придется пройти все круги ада. Ад каждый день, а спасения нет… За реанимацию молчу – спасли. Но там я чуть не сошла с ума. Поэтому очень часто у меня в голове вопрос – почему в Украине реанимацию я переживала гораздо легче? – пишет девушка.

Евгения перечислила ряд проблем, с которыми она столкнулась. По ее словам, в ее организм не поступают никакие природные витамины, поэтому он не может залечить раны. Также нет и должной медикаментозной поддержки. Когда у девушки появилась новая проблема со здоровьем, врача она ждала две недели. Но тот при осмотре только покачал головой и сменил катетер на больший. В Евгении протекают повязки, их меняют каждые 15 минут. Кожа в этом месте сильно повреждена. Медики сказали ей «вы молодая и у Вас должно все заживать само, медикаментами мы не лечим». Кроме того, девушке приходится самой делать себе перевязки.

Медперсонал подсоединяет инъекцию и даже не видит, что банка пустая! Слышали ли они, что такое физраствор или специальный раствор, которым промывают мою рану в животе? НЕТ, ОНИ НЕ ЗНАЮТ и промывают водой из-под крана мои кишки при перевязке каждые 3 дня. И эту повязку не каждая прицепит, потому что иногда в голове не хватает чего-то — лепят липучку к мокрой коже! – пишет Женя.

Евгения обратилась за помощью к консулу и волонтерам, но это не помогло.

Терпение лопнуло. Есть большое желание уже сейчас выписаться и ехать умирать в Украине, но не оставаться для экспериментов здесь в «Лучшей клинике»! – написала спасательница.

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