«К работе отношусь по-военному требовательно и четко»: новый руководитель ДнепрОВА обратился к жителям области

7 февраля на должность главы Днепропетровской ОВА был назначен Сергей Лысак.

Он до этого возглавлял СБУ Днепропетровской области, на должность был назначен в июле 2022 года. С 2020 по июль 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. 25 марта 2022 года президент Зеленский своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.

Сегодня, 9 февраля, новый руководитель ДнепрОВА обратился к жителям области и отметил, что «война не дает времени медлить, сразу — к делу».

Начал работу в должности главы Днепропетровской ОВА. Война не дает времени медлить, сразу – к делу. Главный приоритет – оборона региона на всех фронтах. Как и вся страна, должны работать исключительно на победу. В то же время – заботиться о равновесии в экономике и социальной сфере. Раньше я служил в СБУ. В центральном аппарате и областных управлениях – в Одессе, Виннице, Ужгороде, Житомире и Днепре. Имею боевой опыт в АТО. Поэтому и к работе отношусь по-военному требовательно и четко. Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие. Вместе с командой будем приближать неизбежную победу. С верой в ВСУ и каждого из вас. Слава Украине! – написал Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что известно о новом руководителе ОВА Сергее Лысаке.

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