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В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известно

Сегодня 12:05
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На месте работают правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известно

В Днепре из торгового центра «Вавилон», что на левом берегу, эвакуируют людей.

Как выяснилось, неизвестные сообщили о минировании ТЦ.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Отмечается, что на месте работают правоохранители – идет проверка.

Как только появится дополнительная информация – мы обязательно сообщим!

Новости Днепра про В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известно

Отметим, в последнее время в Днепре почти каждый день что-то «минируют». На днях в полицию сообщили о взрывчатке во всех школах города.

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Новости Днепра про В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известноРусский

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