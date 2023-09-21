В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известно

На месте работают правоохранители.

В Днепре из торгового центра «Вавилон», что на левом берегу, эвакуируют людей.

Как выяснилось, неизвестные сообщили о минировании ТЦ.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Отмечается, что на месте работают правоохранители – идет проверка.

Как только появится дополнительная информация – мы обязательно сообщим!

Отметим, в последнее время в Днепре почти каждый день что-то «минируют». На днях в полицию сообщили о взрывчатке во всех школах города.

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