В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известно

В Днепре из торгового центра «Вавилон», что на левом берегу, эвакуируют людей.
Как выяснилось, неизвестные сообщили о минировании ТЦ.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Отмечается, что на месте работают правоохранители – идет проверка.
Как только появится дополнительная информация – мы обязательно сообщим!
Отметим, в последнее время в Днепре почти каждый день что-то «минируют». На днях в полицию сообщили о взрывчатке во всех школах города.
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