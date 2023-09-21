У Дніпрі з торгового центру «Вавілон», що на лівому березі, евакуйовують людей.
Як з’ясувалося, невідомі повідомили про замінування ТЦ.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що на місці працюють правоохоронці – триває перевірка.
Як тільки з’явиться додаткова інформація – ми обов’язково повідомимо!
Зазначимо, останнім часом у Дніпрі майже щодня щось “мінують”. Днями у поліцію повідомили про вибухівку у всіх школах міста.
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