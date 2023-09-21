У Дніпрі евакуйовують людей з ТЦ «Вавілон»: що відомо

На місці працюють правоохоронці.

У Дніпрі з торгового центру «Вавілон», що на лівому березі, евакуйовують людей.

Як з’ясувалося, невідомі повідомили про замінування ТЦ.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на місці працюють правоохоронці – триває перевірка.

Як тільки з’явиться додаткова інформація – ми обов’язково повідомимо!

Зазначимо, останнім часом у Дніпрі майже щодня щось “мінують”. Днями у поліцію повідомили про вибухівку у всіх школах міста.

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