У Дніпрі евакуйовують людей з ТЦ «Вавілон»: що відомо - Днепр Инфо
У Дніпрі евакуйовують людей з ТЦ «Вавілон»: що відомо
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Сегодня 12:05

На місці працюють правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі евакуйовують людей з ТЦ «Вавілон»: що відомо

У Дніпрі з торгового центру «Вавілон», що на лівому березі, евакуйовують людей.

Як з’ясувалося, невідомі повідомили про замінування ТЦ.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на місці працюють правоохоронці – триває перевірка.

Як тільки з’явиться додаткова інформація – ми обов’язково повідомимо!

Новости Днепра про У Дніпрі евакуйовують людей з ТЦ «Вавілон»: що відомо

Зазначимо, останнім часом у Дніпрі майже щодня щось “мінують”. Днями у поліцію повідомили про вибухівку у всіх школах міста. 

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Новости Днепра про У Дніпрі евакуйовують людей з ТЦ «Вавілон»: що відомоУкраїнська

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