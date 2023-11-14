В Днепре двое мужчин избили курьера Bolt Food: хотели забрать сумку и скутер

Событие произошло вчера около 22:40 на улице Рабочей.

Как рассказал сам курьер, он забрал заказ из заведения и поехал. Где-то через 100 метров, во время выезда на главную дорогу, к нему сзади подбежали двое мужчин. Они пытались забрать у парня сумку и скутер.

Один держал меня за сумку, другой держал скутер, чтобы я не уехал, и говорил: «Давай нам скутер и сумку». Я начал им говорить, что спешу, у меня активный заказ. После чего с меня сняли шлем и ударили по лицу. Я упал, – рассказал курьер службы Bolt Food.

По его словам, в это время к ним подъехал автомобиль. Водитель попросил оставить парня в покое, но неизвестные стали ему угрожать физической расправой. После этого злоумышленники продолжили избивать курьера.

Сейчас парень разыскивает свидетелей преступления.

Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что заявлений не поступало. Указанную информацию для проверки зарегистрировали в журнале единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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