У Дніпрі двоє чоловіків побили кур’єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер

Подія сталася вчора близько 22:40 на вулиці Робочій.

Як розповів сам кур’єр, він забрав замовлення із закладу та поїхав. Десь через 100 метрів, під час виїзду на головну дорогу, до нього ззаду підбігли двоє чоловіків. Вони намагалися забрати у хлопця сумку та скутер.

Один тримав мене за сумку, інший тримав скутер, щоб я не поїхав, та говорив: “Давай нам скутер та сумку”. Я почав їм говорити, що поспішаю, у мене активне замовлення. Після чого з мене зняли шолом та вдарили в обличчя. Я впав, – розповів кур’єр служби Bolt Food.

За його словами, у цей час до них під’їхало авто. Водій попросив залишити хлопця у спокої, але невідомі почали йому погрожувати фізичною розправою. Після цього зловмисники продовжили бити кур’єра.

Зараз хлопець розшукує свідків злочину.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що заяв не надходило. Вказану інформацію для перевірки зареєстрували до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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