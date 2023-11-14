Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі двоє чоловіків побили кур’єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер

У Дніпрі двоє чоловіків побили кур’єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер

Сьогодні 13:50
просмотров

Подія сталася вчора близько 22:40 на вулиці Робочій.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків побили кур'єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер

Як розповів сам кур’єр, він забрав замовлення із закладу та поїхав. Десь через 100 метрів, під час виїзду на головну дорогу, до нього ззаду підбігли двоє чоловіків. Вони намагалися забрати у хлопця сумку та скутер. 

Один тримав мене за сумку, інший тримав скутер, щоб я не поїхав, та говорив: “Давай нам скутер та сумку”. Я почав їм говорити, що поспішаю, у мене активне замовлення. Після чого з мене зняли шолом та вдарили в обличчя. Я впав, – розповів кур’єр служби Bolt Food.

За його словами, у цей час до них під’їхало авто. Водій попросив залишити хлопця у спокої, але невідомі почали йому погрожувати фізичною розправою. Після цього зловмисники продовжили бити кур’єра.

Зараз хлопець розшукує свідків злочину.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків побили кур'єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що заяв не надходило. Вказану інформацію для перевірки зареєстрували до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків побили кур'єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутерУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Яким спеціалістам у Дніпрі готові платити по 50 і більше тис грн на місяць: гарячі вакансії
Новини Дніпра
Сьогодні 13:00
Яким спеціалістам у Дніпрі готові платити по 50 і більше тис грн на місяць: гарячі вакансії

На робочому ринку Дніпра потрібні фахівці різних сфер: від водіїв…

“Надії майже не зосталося”: медики з Дніпра та їхні колеги з США врятували воїна з важкою травмою голови
Новини Дніпра
Сьогодні 13:00
“Надії майже не зосталося”: медики з Дніпра та їхні колеги з США врятували воїна з важкою травмою голови

У Дніпрі рятували воїна з тяжкою травмою голови.

З’явилися деталі спецоперації у Дніпрі, де ловили людей, які кинули гранату в зупинку (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:12
З’явилися деталі спецоперації у Дніпрі, де ловили людей, які кинули гранату в зупинку (ВІДЕО)

У Дніпрі провели поліцейську спецоперацію.

У Дніпрі впровадять новий комбінований квиток на трамвай та метро
Новини Дніпра
Сьогодні 10:27
У Дніпрі впровадять новий комбінований квиток на трамвай та метро

Проте це тимчасово.

Наверх